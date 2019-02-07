سفير, اسرائيل, في, مقدونيا, بزيارة, عمل, لمدرسة, البيروني, في, الناصره,

زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين والذي اثنى على جهود المدرسه وإدارتها على بناء وصقل طلاب عسيري التعلم في المجتمع والحياه اليوميه.

هذا وكان في استقبال السفير المقدوني ادارة المدرسه وعلى رأسها مديرة المدرسه المربيه تهاني مرعي ومفتش التربيه الخاصه الاستاذ باسم متى، وقد انضم للزياره مسؤول الوسط العربي لبنك هبوعليم السيد نبيل توتري.بدورها عرضت مرعي على الحاضرين طريقة العمل والفعاليات في المدرسه وأكدت على ضرورة الشراكه المثمره مع الاطراف أجمع.اما السفير المقدوني فقد تجول قي اروقة المدرسه وتبادل اطراف الحديث مع طاقم العمل وطلاب المدرسه... الذين رحبوا بالزياره وتفاعلوا مع زيارة السفير....يذكر ان السفير المقدوني اثنى على مجهود الطلاب في مجابهة التحديات وأكد على ضرورة الشراكه بين المدرسه والسفاره من خلال دعوته للطلاب بزيارة مقدونيا والشراكه في العمل جنبا الى جنب...