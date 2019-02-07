قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، وعملنا خلال السنوات الأخيرة على ترشيد النفقات وزدنا الايرادات والناتج المحلي، لنواجه به انخفاض المساعدات الخارجية بمقدار 71%، ولن نقبل أي مساعدات مالية أو أية أموال سياسية تهدف للمقايضة على ثوابتنا الوطنية".

وجدد الحمد الله دعوته لحركة حماس الاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، والعودة الى حضن الشرعية، مؤكدا أن فلسطين والقضية تمر في وقت عصيب وواقع صعب، وأن خدمة فلسطين لا تحتاج إلى اقوال وإنما تحتاج إلى أفعال.جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد "يافا"، اليوم الخميس، في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وكادر وأسرة الوزارة.وتابع رئيس حكومة تسيير الأعمال: "نلتقي اليوم في رحاب إنجاز آخر، وضمن مسيرة طويلة وغنية بدأناها قبل سنوات لإحداث نهضة وتنمية شاملة في منظومة التربية والتعليم بكافة مكوناتها ومراحلها. فمن قاعة الشهيد ياسر عرفات التي أطلقنا منها قبل نحو عامين المناهج الفلسطينية الجديدة، نحتفل اليوم بافتتاح المبنى الجديد للوزارة، الممول من وزارة المالية والتخطيط، بحوالي أربعة ملايين دولار، والذي يضم سبع إدارات جديدة. فمبنى جديد، يعني مساحة أخرى متجددة للعطاء والعمل نحو تكريس مخرجات تعكس الطموحات التربوية والوطنية".وأردف الحمد الله: "أحمل لكم إشادة الرئيس محمود عباس، بكافة الإنجازات التي تتحقق على صعيد المضامين والأدوات التعليمية، وفي الأبنية والتجهيزات، لتحسين نوعية وجودة التعليم واستثمار وتوظيف التكنولوجيا، وفي سياق عمل محموم وحثيث، لضمان استمرار وديمومة وتدفق مسيرة "الإنجاز"، للنهوض بقدرات الطلبة ومنحهم مساحة متزايدة ومحفزة للإبداع، وكرافعة لترسيخ هويتنا الوطنية الجامعة، في وجه كل محاولات اقتلاعها وزعزعتها. إننا، من خلال قطاع التربية والتعليم، وبجهود العاملات والعاملين فيه، إنما نعبد طريقا للنور والأمل، ونبّدد الظلمة والعزلة التي يريدها لنا الاحتلال الإسرائيلي".وأوضح رئيس الوزراء: "لارتباطهما بالصمود والمستقبل الفلسطيني، كان قطاعا الصحة والتعليم أولى القطاعات التي استهدفتها إسرائيل حيث أمعنت إسرائيل في استهداف المؤسسات الوطنية في القدس ومحاولة إفراغها من مدارس الأونروا، وإلحاق مدارس البلدة القديمة فيها ببلدية الاحتلال. فأفردنا "برنامج حماية التعليم في القدس"، بمرتكزات وتدخلات فاعلة، لدعم المعلمين فيها، وترميم أبنيتها وتوفير الكتب والمنح الدراسية لطلبتها. وسنواصل حشد الدعم الدولي للجم عدوان إسرائيل على القدس وحماية مؤسساتها والالتزام بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية واستدامة عمل الأونروا بموجب التفويض الدولي الذي قامت عليه، لحماية حقوق ومكانة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بكافة جوانبها".وتابع الحمد الله: "إن إسرائيل ليست صاحبة سيادة بل هي قوة احتلال، يتوجب على المجتمع الدولي وقف جرائمها ومحاسبتها وإنهاء احتلالها لأرضنا ومواردنا، ونشدد على أهمية البناء على ما ورد في البيان الأممي المشترك، الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والممثلة الخاصة لليونيسف واليونسكو، حول حجم انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق التعليم في فلسطين".واستطرد رئيس الوزراء: "تركز عمل حكومتي في السنوات الماضية على تذليل الصعاب وتجاوز الأزمات المالية والسياسية، فوجهنا بوصلة العمل نحو تعظيم الإيرادات والموارد المحلية، وتكريس مؤسسات مستجيبة وفاعلة. فواصلنا مسيرتنا التربوية، وسط الكثير من المشقات المتمثلة بانخفاض المساعدات المالية إلى 71%، والحصار والقيود الاحتلالية وتهديد المدارس والاعتداء على الطواقم التربوية وترويع طلبتها ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم. ومهما تعالت الصعاب، وفي كل المراحل، كان همنا الأول هو الوصول بخدماتنا التعليمية إلى كل جزء من أرضنا، وتجنيب غزة المزيد من ويلات الانقسام، بصون وحدة وكفاءة النظام التعليمي في الضفة وغزة".وبيّن الحمد الله: "لقد أنجزنا مئات الأبنية المدرسية، وتوسعنا في غرف المصادر والأنشطة اللاصفية، وسيكون القرار بإلزامية التعليم ما قبل المدرسي نافذا اعتبارا من العام القادم. كما اتخذنا خطوات جادة لتحسين مخرجات العملية التعليمية، بإدماج وتطوير قطاع التعليم المهني والتقني، وتفعيل واقع البحث العلمي، وإنجاز قانون التعليم العالي، واستحداث مجلس رؤساء الجامعات، وإعادة هندسة مخرجات عمل الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، ودمج الكليات الحكومية في جامعة فلسطين التقنية خضوري، ونحن ماضون في بناء مئة مدرسة في قطاع غزة".واستدرك رئيس الوزراء: "لنا أن نفخر بأن تطوير المناهج، وبناء مبنى يافا، وطباعة الكتب، وبرنامج حماية التعليم في القدس، ومدارس التحدي التي يصل عددها اليوم إلى ست عشرة مدرسة، تمت جميعها بتمويل فلسطيني خالص، وبسواعد وخبرات وطنية أصيلة".وتابع الحمد الله: "كل التحية لبناتنا وأبنائنا الطلبة، والمعلمات والمعلمين، في مدارس خلة الضبع، زانوتا، ادكيكه، وبيرين، وفي مريحه، وظهر المالح، وفي إبزيق والخان الأحمر وفي طانا، وفي جب الذيب وبدو الكعابنة، وهم يتحدون الصعاب للوصول إلى مدارسهم، ويبرهنون على أن توق الفلسطينيين للتعلم والتعليم لا يعرف حدودا أو حواجز أو حصار".