عائلة, المرحومة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم:, نناشد, الجميع, بعدم, اطلاق, الشائعات,

كلمات متعلقةعائلة, المرحومة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم:, نناشد, الجميع, بعدم, اطلاق, الشائعات,
من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة...
زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين...
استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة...
اصيب اليوم الخميس شاب 19 عاما من قلنسوة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه للطعن...
عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اليوم الخميس لقاء في مركز...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية،...
صرّحت عضو الكنيست عن الجبهة عايدة توما -سليمان أن الجبهة الديمقراطية للسلام...
امهلت المحكمة العليا الدولة حتى الاحد القادم الرد على استئناف قدمه المرشح...
هدمت آليات وجرافات مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ140 على...
33 مدرسة وصلت الى المرحلة الأخيرة بمسابقة " البناء الأخضر " منها 8 مدارس من المجتمع...