تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 20:00:26 صك الغفران |  2019-02-07 19:06:05 العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات |  2019-02-07 19:01:05 دراسة مثيرة حول تناول الإفطار وعلاقته بفقدان الوزن |  2019-02-07 18:58:06 سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره |  2019-02-07 18:55:32 الحمد الله : جاهزون لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة |  2019-02-07 18:46:59 عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات |  2019-02-07 16:49:09 منصور عباس يزور علي سلام في بلدية الناصرة ويبحثان عدة امور منها فرص اعادة بناء القائمة المشتركة |  2019-02-07 16:28:35 اصابة متوسطة لشاب 19 عاما تعرض للطعن في قلنسوة |  2019-02-07 16:15:28 مصر تسمح لمواطنيها بالتخلي عن الجنسية! |  2019-02-07 15:46:40 غدا - مظاهرة في قلنسوة ضد أوامر هدم البيوت |  2019-02-07 14:41:50 الجبهة : نريد الحفاظ على المشتركة لكنها ليست الخيار الوحيد |  2019-02-07 14:30:48 فيديو - "منزل ترامب" معروض للبيع مجددا ! |  2019-02-07 14:30:10 كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض |  2019-02-07 14:20:22 مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا |  2019-02-07 13:11:49 رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تخيم حالة من الحزن ولاسى على مدينة ام الفحم عامة وعلى عائلة قبلاوي خاصة بعد مصرع ابنتهم اسيل والتي تبلغ من العمر ٢٠ عام خلال تواجدها في تركيا يوم امس الاربعاء.

وفي حديث مع عائلة المرحومة سوار  قالوا: "حتى الآن لا تتوفر لدينا أي معلومات حول ما جرى  مع ابنتنا سوار وما هي الأسباب التي أسفرت عن وفاتها جميعنا ننتظر نتائج التحقيقات على احر من الجمر .ومن جهة اخرى نناشد الجميع بعدم اطلاق اشاعات وتحليلات التي يمكن ان تمس بالعائلة ومفضل التروي حتى نحصل على المعلومات الدقيقة من قبل الشرطة التركية والجهات المسؤولة التي تتتابع القضية.

والجدير ذكره بان الشرطة التركية كانت قد اعتقلت الاب والابن للتحقيق على خلفية مقتل سوار.
عائلة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم: نناشد الجميع بعدم اطلاق الشائعات




كلمات متعلقة

عائلة, المرحومة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم:, نناشد, الجميع, بعدم, اطلاق, الشائعات,

تابعونــا

العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات العربية للتغيير : خلال مؤتمر الغد سيعلن الطيبي موقف الحركة بشأن الانتخابات 2019-02-07 | 19:06:05

من المتوقع ان يدلي النائب د. احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير بكلمة سياسيه هامة...

سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره سفير اسرائيل في مقدونيا بزيارة عمل لمدرسة البيروني في الناصره 2019-02-07 | 18:58:06

زار مدرسة البيروني ظهيرة الخميس السفير الاسرائيلي في مقدونيا السيد دان اوريين...

منصور عباس يزور علي سلام في بلدية الناصرة ويبحثان عدة امور منها فرص اعادة بناء القائمة المشتركة منصور عباس يزور علي سلام في بلدية الناصرة ويبحثان عدة امور منها فرص اعادة بناء القائمة المشتركة 2019-02-07 | 16:49:09

استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة...

اصابة متوسطة لشاب 19 عاما تعرض للطعن في قلنسوة اصابة متوسطة لشاب 19 عاما تعرض للطعن في قلنسوة 2019-02-07 | 16:28:35

اصيب اليوم الخميس شاب 19 عاما من قلنسوة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه للطعن...

المتابعة تعقد جلسة مع السلك الدبلوماسي حول قانون القومية المتابعة تعقد جلسة مع السلك الدبلوماسي حول قانون القومية 2019-02-07 | 15:52:33

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اليوم الخميس لقاء في مركز...

غدا - مظاهرة في قلنسوة ضد أوامر هدم البيوت غدا - مظاهرة في قلنسوة ضد أوامر هدم البيوت 2019-02-07 | 15:46:40

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية،...

الجبهة : نريد الحفاظ على المشتركة لكنها ليست الخيار الوحيد الجبهة : نريد الحفاظ على المشتركة لكنها ليست الخيار الوحيد 2019-02-07 | 14:41:50

صرّحت عضو الكنيست عن الجبهة عايدة توما -سليمان أن الجبهة الديمقراطية للسلام...

مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا 2019-02-07 | 14:20:22

امهلت المحكمة العليا الدولة حتى الاحد القادم الرد على استئناف قدمه المرشح...

رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 2019-02-07 | 13:11:49

هدمت آليات وجرافات مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ140 على...

8 مدارس عربية في المسابقة النّهائيّة البناء الأخضر ‎ 8 مدارس عربية في المسابقة النّهائيّة البناء الأخضر ‎ 2019-02-07 | 12:53:31

33 مدرسة وصلت الى المرحلة الأخيرة بمسابقة " البناء الأخضر " منها 8 مدارس من المجتمع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids وفاة يونس مرعي رئيس المجلس المحلي في قرية الفريديسسطو محطة وقود الناصرة اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية رفع اسعار وقود مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية غرق ساب وفاة مصرع سباحة بركة نتسيرت عيليت اسعاف شرطة المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية جلاء نصري زاهر عسفيا الخدمة الاجبارية الجيش الاسرائيلي اعفاء الشاب العازف رافض الخدمة سائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةحريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب الثلاثاء منخفض جوي امطار كتلة باردة البلاد توقعات حالة الطقس مسجد حسن بيك يافا مجهولون اعتداء استنكار مؤسسة الاقصى تكسير اعتداء ميسم أبو القيعان الشرطة اصابة وحشي اعتداء عربي فقط لكوني تل ابيب سوبر ماركت حورة النقب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com