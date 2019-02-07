عائلة, المرحومة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم:, نناشد, الجميع, بعدم, اطلاق, الشائعات,

تخيم حالة من الحزن ولاسى على مدينة ام الفحم عامة وعلى عائلة قبلاوي خاصة بعد مصرع ابنتهم اسيل والتي تبلغ من العمر ٢٠ عام خلال تواجدها في تركيا يوم امس الاربعاء.

وفي حديث مع عائلة المرحومة سوار قالوا: "حتى الآن لا تتوفر لدينا أي معلومات حول ما جرى مع ابنتنا سوار وما هي الأسباب التي أسفرت عن وفاتها جميعنا ننتظر نتائج التحقيقات على احر من الجمر .ومن جهة اخرى نناشد الجميع بعدم اطلاق اشاعات وتحليلات التي يمكن ان تمس بالعائلة ومفضل التروي حتى نحصل على المعلومات الدقيقة من قبل الشرطة التركية والجهات المسؤولة التي تتتابع القضية.والجدير ذكره بان الشرطة التركية كانت قد اعتقلت الاب والابن للتحقيق على خلفية مقتل سوار.