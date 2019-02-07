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منصور عباس يزور علي سلام في بلدية الناصرة ويبحثان عدة امور منها فرص اعادة بناء القائمة المشتركة



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استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في دار البلدية في الناصرة.



وقد رحب أبو ماهر بضيفه، ثم دار حوار شامل تجاوز الساعتين حول الأوضاع السياسية في المجتمع العربي، وفرص اعادة بناء القائمة المشتركة من جديد، والجهود المبذولة في هذا السياق.

 علي سلام أكد موقفه الداعي لإعادة تشكيل القائمة المشتركة على أسس صحيحة ومتوازنة تعبر عن كل الطيف السياسي العربي، وعبر عن استعداده للقيام بالدور المطلوب في ذلك، حفاظا على منجزات المجتمع العربي ووحدة صفه.


الدكتور منصور عباس شكر  علي سلام على حسن الضيافة والاستقبال وأكد موقف القائمة العربية الموحدة والحركة الاسلامية في وجوب اعادة بناء القائمة المشتركة الجامعة على أسس تضمن معالجة الإخفاقات وتعظيم نجاحات المشتركة.


ورحب الدكتور منصور بمبادرة ابو ماهر لأخذ دور في تيسير تشكيل القائمة المشتركة، ودعاه لممارسة دوره في معالجة أزمات المجتمع العربي خصوصا في كفر مندا وغيرها من البلدات العربية، انطلاقا من مسؤولية الكبيرة كرئيس للناصرة عاصمة الجماهير العربية، وتجربته السياسية والاجتماعية الطويلة.


في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الاستمرار في التواصل المباشر ، وإخراج مخرجات اللقاء الى حيز التنفيذ.




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