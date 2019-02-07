تحديد, موعد, زواج, اوزيل, والممثلة, التركية, أمينة, جولشن,

تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من خطبتهما رسمياً، إذ قرر اللاعب الألماني ذو الأصول التركية، والممثلة التركية أن يقيما زفافهما بعد شهر رمضان، لكن لن يكون الزفاف في إسطنبول كما كان متوقعاً.

وستقام حفلة زواج أوزيل وجولشن في مدينة لندن البريطانية في صيف 2019، بحسب صحيفة Hürriyet التركية.ومن المقرر أن تكون هناك طائرة خاصة لنقل الضيوف إلى حفل الزفاف في لندن. وسترتدي جولشن 3 فساتين زفاف مختلفة في الحفل الكبير المنتظر، وفق تأكيدات الصحف التركية.وأعلن أوزيل خبر الخطبة، في الـ14 من تشرين الثاني 2018، بمشاركة صورة يقبِّل فيها جبين خطيبته جولشن، عبر حسابه على إنستغرام وعلّق عليها بتعليق: «بإذن الله إلى الأبد».واحتفل الثنائي بخطبتهما في جوٍّ عائلي بعيداً عن الأضواء، حيث اقتصر الحفل على عائلتيهما لارتداء خاتمَي الخِطبة.فيما كشفت صحيفة Sabah التركية أنهما سيتزوجان في حزيران 2019، وسيقضيان شهر العسل في منطقة شرق آسيا بعد حفل الزفاف مباشرةً.الممثلة التركية الحاملة للجنسية السويدية تبلغ من العمر 25 عاماً، وقد حازت لقب ملكة جمال تركيا في عام 2014.وُلدت جولشن في السويد لأب عراقي وأُم تركية، وبعد تتويجها بلقب ملكة الجمال دخلت عالم الفن، وبدأت التمثيل في عام 2015، وزادت شهرتها مع ارتباطها بلاعب نادي أرسنال الإنكليزي البالغ عمره 30 عاماً