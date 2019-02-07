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بعد كلاسيكو الأرض .. بيكيه "يطلق النار" على راموس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما، الأربعاء، أطلق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، تصريحات نارية ضد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس.



وتعادل الغريمان 1-1 بهدفين سجلهما كل من لوكاس فاسكيز لريال مدريد، ومالكوم لبرشلونة، فيما يقام لقاء العودة في 27 فبراير على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحسم التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.


وقال بيكيه عقب اللقاء، إن الحكم  ماثيو لاهوز، كان يجب أن يطرد مدافع النادي الملكي، مضيفا: "للحكم معايير غريبة.. لكن كان علينا التكيف معها واللعب.. في المجمل كان مستواه جيدا"، وفق ما نقل موقع "غول" العالمي.


وتابع: "كان راموس يستحق البطاقة الحمراء في النهاية، ولكن ماذا بيدنا أن نفعل؟، النتيجة جيدة ونملك فرصنا في اللقاء الثاني والأمل حاضر".


وحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، لكن أخطاءه، ضد آرثر وسواريز كانت "تستحق بطاقة صفراء ثانية، ثم الطرد"، بحسب بيكيه.




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