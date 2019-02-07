اصابة, متوسطة, لشاب, 19, عاما, تعرض, للطعن, في, قلنسوة,

اصيب اليوم الخميس شاب 19 عاما من قلنسوة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه للطعن .

وافيد ان الاشب نقل مصابا الى عيادة في قلنسوة ومن هناك تم تحويله للعلاج في المستشفى .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .