اصابة, متوسطة, لشاب, 19, عاما, تعرض, للطعن, في, قلنسوة,

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استضاف اليوم الخميس على سلام رئيس بلدية الناصرة، الدكتور منصور عباس رئيس القائمة...
عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد اليوم الخميس لقاء في مركز...
دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية،...
صرّحت عضو الكنيست عن الجبهة عايدة توما -سليمان أن الجبهة الديمقراطية للسلام...
امهلت المحكمة العليا الدولة حتى الاحد القادم الرد على استئناف قدمه المرشح...
هدمت آليات وجرافات مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ140 على...
33 مدرسة وصلت الى المرحلة الأخيرة بمسابقة " البناء الأخضر " منها 8 مدارس من المجتمع...
اعتقلت الشرطة التركية فجر اليوم الخميس والد وشقيق الشابة سوار زكريا قبلاوي 20...
قامت القابلة نجوى كعبية (32عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8...
ضبطت الشرطة في لواء الشمال وخلال حملاتها المستمرة منذ بداية العام 2019 , اي بعد مرور...