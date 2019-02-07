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اصابة متوسطة لشاب 19 عاما تعرض للطعن في قلنسوة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب اليوم الخميس شاب 19 عاما من قلنسوة باصابات وصفت بالمتوسطة اثر تعرضه للطعن .


وافيد ان الاشب نقل مصابا الى عيادة في قلنسوة ومن هناك تم تحويله للعلاج في المستشفى .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .




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