غدا - مظاهرة في قلنسوة ضد أوامر هدم البيوت

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية، التي ستجري في قلنسوة غدا بعد صلاة الجمعة، تصديا لأوامر تدمير عدد من بيوت المدينة.

فيوم غد الجمعة، وبدعوة لجنة المتابعة العليا، ومن اللجنة الشعبية، بالتعاون مع بلدية قلنسوة، تنطلق مظاهرة قطرية ضد أوامر تمير بيوت في المدينة، بعد صلاة الجمعة، في الساعة 12 ونصف ظهرا، من الدوار المركزي، نحو الحي الشرقي، حيث بيت الأخ محمد عودة المهدد بالهدم.ويشار إلى أن المحكمة ستبت يوم الأحد القريب في أوامر هدم عدد من البيوت، وهذا سيكون تمهيدا لصدور أوامر تنفيذية لتدمير عدد آخر من البيوت، والرد الشعبي القوي من شانه أن يردع تنفيذ هذه الجرائم.