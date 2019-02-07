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بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا



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في إطار نشاطات بنك مركنتيل الواسعة لصالح المجتمع، يشارك البنك، للسنة العاشرة على التوالي، في مشروع "حاسوب لكل ولد". بنك مركنتيل يعتبر مُساهمته في التعليم رافعة لدعم جيل المستقبل والنهوض به، ولذلك فهو يُشارك في الكثير من النشاطات في هذا المجال: ضمن هذا المشروع يتم توزيع مئات الحواسيب على أولاد في أنحاء البلاد، حيث يحصل الأولاد، بالإضافة إلى الحواسيب، على ربط بالإنترنت وبرامج وإرشادات حول استخدام البرامج المختلفة، ويمكّنهم من أن يصبحوا "سفراء" لإدخال الحاسوب إلى عائلاتهم، اكتساب مهارات استعمال الحاسوب والدخول إلى مخازن المعلومات عبر الإنترنت، حتى يتمكّنوا من الإسهام في تطوّر الفكر الإبداعي لدى الأولاد، وتعزيز تصوّرهم الذاتي.


هذه المرة أقيم حفل اختتام مشروع "حاسوب لكل ولد" في معالوت- ترشيحا:


أقيم الحفل بحضور رئيس بلدية معالوت-ترشيحا، السيد أركادي پومرنتس، ونائبيه السيد موطي بن داڨيد والسيد حمد نعيم. كما حضر الحفل كل من السّيدة ليمور عزران، مديرة مركز "لهاڨا" في معالوت- ترشيحا، والسيدة أورنا طال، مديرة قسم التربية والتعليم في البلدية، إلى جانب 40 ولدًا أنهوا البرنامج وأهاليهم. مثّل البنك في الحفل السيد هاني أبو الزُّلف، مدير فرع مركنتيل في معالوت-ترشيحا الذي تسلّم منصبه مؤخرًا، وألقى كلمة ترحيبية باسم البنك هنأ بها الحضور، بالإضافة إلى السيد جمال هواري، مسوؤول الخدمات الخاصة في الفرع.


وقد تطرّق السيد هاني أبو الزلف في كلمته الى أهمية تطوير موضوع التعليم التي يوليه البنك اهتمامًا خاصًّا، وقال: "جيل مثقف ومتعلم هو المفتاح لمجتمع متطور وناجح أكثر على المدى البعيد. ونحن في مركنتيل نبذل جهودنا من أجل تطوير المجتمع طوال السنة وفي عدة مجالات. أنا مسرور وفخور بتمثيلي البنك اليوم في مشروع "حاسوب لكل ولد" في معالوت-ترشيحا. كما تعلمون، فإن البنك يتعاون مع جمعية "حاسوب لكل ولد" ويشرّفني أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائعة. نحن في مركنتيل 


نحتفل اليوم بمناسبتين مهمتين: مرور 100 عام على تأسيس البنك، وهو أحد أقدم البنوك في البلاد، ومرور 10 سنوات على اشتراكنا في مشروع "حاسوب لكل ولد".


بفضل هذا المشروع المبارك، حصل آلاف الأولاد على حواسيب، وهذه فرصة لأهنئ بنك مركنتيل على تعاونه في برنامج هادف كهذا. وأخيرًا، أتمنى لجميع الأولاد دوام النجاح. لقد حصلتم على حاسوب جديد، برامج وإرشادات وغيرها، عليكم أن تكونوا فخورين بالطريق التي قطعتموها. نحن، في بنك مركنتيل، نأمل أن تُحْسنوا استغلال الحاسوب والاستفادة من الارشادات التي حصلتم عليها قدر المستطاع. أرجو أن نلتقي مُستقبلًا، عند تقدّمكم للدراسات العليا حيث سيكون بنك مركنتيل مستعدًا لتقديم خدماته لكم كطلاب جامعيّين أيضًا. الى الأمام وبالتوفيق والنجاح". 




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