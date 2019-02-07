الجبهة, :, نريد, الحفاظ, على, المشتركة, لكنها, ليست, الخيار, الوحيد,

صرّحت عضو الكنيست عن الجبهة عايدة توما -سليمان أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تسعى للحفاظ على القائمة المشتركة، مؤكدة أنه "لو لم تكن القائمة المشتركة، كان علينا اليوم أن نخلقها"!

وأكدت في افتتاح المؤتمر على أهميّة الحفاظ على القائمة المشتركةً خاصة في ظل ما قامت به حكومة نتنياهو من التمهيد رسميًا لدولة ابرتهايد والقضاء على الدولة الفلسطينية. وقالت توما -سليمان: "لو لم تكن القائمة المشتركة، كان علينا أن نخلقها اليوم في ظل سياسة اليمين، لذلك نؤكد أن خيارنا الأوّل من منطلق مسؤوليتنا السياسية هو الحفاظ على المشتركة ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك خيارات أخرى".أما النائب أيمن عودة - رئيس قائمة الجبهة والقائمة المشتركة فقد أكد "نشجب بشدة من قام بتحويل القضية الوطنية الى قضية مقاعد ومصالح وتقسيمات".وتابع "الجبهة توجه رسائل واضحة، صحيح أننا الجسم الأكبر وأننا الاطار الوحيد القادر على عبور نسبة الحسم، وأن فروعنا وقاعدتنا الشعبيّة جاهزة للمعركة الانتخابية، ولكن بالرغم من ذلك، نمد يدنا لجميع الشركاء من أجل أن نحافظ على القائمة المشتركة فهذا هو الموقف الوطني المبدئي".جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد بمكاتب الجبهة في الحي الألماني في حيفا.ويتمحور المؤتمر الذي يتم بمشاركة المرشح الاول بالقائمة أيمن عودة، المرشحة الثانية في قائمة الجبهة عايدة توما- سليمان، المرشح للمقعد الثالث د. عوفر كسيف وسكرتير الجبهة منصور دهامشة، حول انعقاد الانتخابات للكنيست الـ 21 وما آلت اليه المفاوضات مع سائر الأحزاب في القائمة المشتركة.كما وسيتم التطرق لمصير القائمة المشتركة في ظل الانشقاق من طرف الحركة العربية للتغيير، ولكل ما طرح في الاعلام في الأسابيع الأخيرة حول استمرارية المشتركة.يدير المؤتمر عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي رجا زعاترة، كما ستُفتح امكانية طرح الأسئلة من جانب الصحافيين المشاركين في المؤتمر.