نادين, الراسي, تكشف, عدد, محاولاتها, للانتحار, وآخرها,

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خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر...
مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...
فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري...
ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة مايا دياب خارج لبنان وفي إحدى المناطق...
انتشرت في الآونة الاخيرة اخبارا تفيد ان الممثلة ياسمين عبد العزيز مرتبطة سرا...
سافرت الممثلة السورية نسرين طافش إلى الجزائر، لتصوير حلقة من برنامج فني على قناة...
توصل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث...
تسببت تغريدة للمذيعة الأردنية علا الفارس، في شن حملة هجوم عليها من رواد مواقع...
نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب كل ما تردد مؤخرا عن وجود خلافات بينها وبين زوجها...
قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، لتغيير...