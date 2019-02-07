نادين, الراسي, تكشف, عدد, محاولاتها, للانتحار, وآخرها,

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها، والتي كانت سببًا في تفكيرها بالانتحار أكثر من مرة.

نادين الراسي، قالت خلال لقائها في برنامج «تحت السيطرة»، مع الفنانة اليمنية أروى، والمذاع عبر فضائية «الجديد»، إنها حاولت إنهاء حياتها أكثر من مرة حتى حققت رقمًا قياسيًا في محاولات الانتحار».وأضافت، الإنسان لا يقرر بداية حياته ونهايتها، و أن آخر محاولة انتحار لها كانت في 27 أغسطس الماضي، وأن الطبيب وصف لها تناول أدوية مخصصة لعلاج أمراض الأعصاب.وتابعت، أنها بدأت بتناول تلك الأدوية قبل أن تجري أبحاثاً أظهرت أنه لا يمكنها التوقف عن تناولها قبل 6 أشهر.وأكدت أنها رأت أنها لم تكن بحاجة إلى ذلك بل إلى مساعدة طبيب نفسي، كاشفة أنها تعاني من مشكلة في عضلة القلب وفي مصفاة الكلية.وأوضحت نادين الراسي، أنها تخضع حاليًا لجلسات علاج نفسي ونصحت كل الناس بالقيام بذلك وخصوصًا الممثلين الذين يعيشون شخصيات مختلفة بسبب عملهم.يُذكر أن خماسية «طفلي المتوحد» ضمن مسلسل «حدوتة حب» كان آخر عمل درامي عُرض لنادين الراسي على الشاشة.