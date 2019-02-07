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فيديو - "منزل ترامب" معروض للبيع مجددا !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر موقع "New York Post" أن المنزل الذي قضى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طفولته المبكرة، عرض مجددا للبيع مقابل 2.9 مليون دولار.



وبنى والد ترامب هذا المنزل في أربعينيات القرن الماضي بمنطقة كوينز في لونغ آيلند الأمريكية، ويضم البناء 5 غرف بسقوف مائلة تتوزع بصورة أنيقة ومميزة.

وعرض هذا المنزل للبيع في مزاد علني عام 2017، وكان يأمل الذين طرحوه حينها أن يباع بـ 2.14 مليون دولار، كما طرح للإيجار في موقع "Airbnb" في فترة من الفترات مقابل 725 دولارا لليلة الواحدة.




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