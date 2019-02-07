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كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشلت فرق الطوارئ التركية، الخميس، طفلة في الخامسة من العمر من تحت أنقاض المبنى الذي انهار في مدينة إسطنبول، مما يرفع عدد الجرحى الذين خرجوا من تحت الحطام إلى 13 شخصا.



وتم نقل الطفلة حواء تيكغوز على الفور بسيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة.


وكانت فرق الإنقاذ قد عثرت بالفعل على 3 جثث خلال عمليات البحث تحت الأنقاض، فيما لا يزال عدد الأشخاص المفقودين غير محدد.


وتعمل فرق الإنقاذ منذ ليل الأربعاء بحثا عن المفقودين، وقد عثرت على فتى في الثالثة عشرة من عمره، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.


تصوير - afp




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