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مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا



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امهلت المحكمة العليا الدولة حتى الاحد القادم الرد على استئناف قدمه المرشح للانتخابات في يركا حاتم عطا الله بعد ان رفضت المركزية في حيفا طعونه حول نتائج الانتخابات.


وتم تقديم الاستئناف بعد العثور على مواد انتخابية داخل صناديق اقتراع في حاويات للقمامة. 

كما امهلت العليا  وزارة الداخلية والدولة ومدير الانتخابات في كفر مندا حتى الثامن عشر من الشهر الحالي للرد على نتائج الانتخابات في القرية.




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