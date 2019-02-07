كيم, كارداشيان, تخطف, الانظار, باطلالة, شديدة, الاغراء,

بسبب الاطلالة شديدة الاغراء التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الحفل الفاخر الذي نظمته منظمة "امفار" تركزت العيون عليها لوحدها لدرجة انها سلبت الانظار من شقيقتها كورتني!!

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