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كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء



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بسبب الاطلالة شديدة الاغراء التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الحفل الفاخر الذي نظمته منظمة "امفار" تركزت العيون عليها لوحدها لدرجة انها سلبت الانظار من شقيقتها كورتني!!


 فلم يلاحظ وجودها كما يجب..
تصوير - afp 




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