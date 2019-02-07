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رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140



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هدمت آليات وجرافات مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ140 على التوالي اليوم الخميس.



وقال أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية صباح اليوم مع الجرافات والآليات وهدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الماطرة.




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