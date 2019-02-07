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لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎



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أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث سينطلق في الأيام القريبة ويستبدل برنامج لئومي كارد للتدليل. ويأتي برنامج لئومي "جوديز" بعد دخول إصلاحات شطورم إلى حيز التنفيذ، وفي إطارها لئومي في مراحل انفصال عن شركة لئومي كارد.


لئومي جوديز هو برنامج ائتمان خاص، يتيح لزبائن البنك تجميع الامتيازات  مقابل الشراء ببطاقات الاعتماد التي ستصدر بواسطة لئومي، وأيضا مقابل تنفيذ العمليات في قنوات الديجيتال في البنك – موقع لئومي، تطبيق لئومي ونقاط الخدمة الذاتية الموضوعة في جميع فروع البنك.
 
ويتيح تطبيق الميزات الخاص الاستفادة من الـ "جوديز" التي تم تجميعها، والحصول على مجموعة واسعة من الميزات في مجالات مختلفة مثل: أفلام، حفلات، مسرحيات، طعام، موضة، عناية وجمال، ترفيه وسبا، صالات رياضية وكانتري، فعاليات لجميع افراد العائلة والحصول على ميزات مختلفة للمسافرين إلى الخارج مثل تأمين سفر.


بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان وبواسطة الـ "جوديز" طلب بطاقة الهدية وحتى إرسالها إلى صديق/ة كهدية.


تجميع جوديز هو شخصي، وفق رقم هوية الزبون، حتى وإن كان بحوزته عدة بطاقات.


تجميع جوديز مقابل المصروفات في بطاقة الاعتماد سيكون بنسبة جوديز واحد لكل 100 شيكل. ويبدأ التجميع في اللحظة التي تتجاوز فيها المصروفات من خلال بطاقة الاعتماد مبلغ شهري هو 2000 شيكل وحتى مبلغ 8000 شيكل (في جميع البطاقات سوية).


كذلك ولأول مرة بالإمكان تجميع جوديز مقابل تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات في جميع قنوات الديجيتال في لئومي – الموقع، التطبيق ونقاط الخدمة الذاتية في الفروع – عمليات مصرفية منوطة بعمولات مخفضة مقارنة بتنفيذها في الفرع. هذه العمليات تشمل: فتح حساب في الديجيتال، إيداع شيكات في الديجيتال، كتابة شيك ديجيتالي، طلب دفاتر شيكات، تحويلات نقدية، طلب بطاقة اعتماد في الديجيتال، وكذلك تنفيذ عمليات مصرفية عامة مثل تشات مع موظف مصرفي، تحديد موعد لمقابلة مع موظف، تسجيل خدمة "بريد أخضر" وخدمة لئومي في الوقت، وغيرها – خاضع لأنظمة البرنامج.


كما يستطيع زبائن لئومي جوديز اختيار كيفية طلب الميزات: من خلال الاستفادة من الـ "جوديز" التي قاموا بتجميعها، بواسطة الدفع في بطاقة الاعتماد، أو من خلال الدمج بينهما.


لئومي جوديز يعتمد على موديل الميزات الشخصية والثورية بتكنولوجية Machine Learning, حيث يتم عرض الميزات الموصى بها لكل زبون وفق انماطهم الاستهلاكية، ما يفضلونه، موقعهم الجغرافي وغيرها.


ومن كان حتى الآن عضوا في نادي لئومي كارد للطيران، بإمكانه ان يختار الاستمرار في عضوية نادٍ جديد تحت مظلة لئومي، أو الانتقال إلى برنامج لئومي جوديز.


يجب أن نشير إلى أن الاستحقاق لطلب الميزات مقابل الـ "جوديز" يسري لمدة شهر تقويمي واحد فقط، وبعد ذلك تتم خسارة الاستحقاق مقابل الـ "جوديز" التي جُمعت.


تمار يسعور، رئيسة قسم الخدمات المصرفية الديجيتالية في لئومي قالت: "نحن فخورون أن نكون البنك الأول في إسرائيل الذي يعرض برنامج ائتمان لزبائنه بعد تطبيق قانون شطورم. لئومي جوديز هو برنامج ميزات ثوري، حيث ولأول مرة يتيح مكافأة الزبائن ليس فقط مقابل مصروفات بطاقات الاعتماد، إنما أيضا مقابل الخدمات في الديجيتال. اليوم أكثر من %75 من العمليات المصرفية في لئومي تتم في القنوات الديجيتالية، ووجدنا من المناسب ملاءمة نموذج الميزات الخاص بنا مع الخدمات المصرفية الحديثة ومكافأة زبائننا ليس فقط مقابل العمليات التي تتم من خلال بطاقة الاعتماد، إنما أيضا مقابل العمليات الديجيتالية التي يقومون بها. ليس هذا فحسب، بل أيضا الموديل هو شخصي، ويحصل الزبائن على توصيات ذات صلة بهم، وفق مجالات اهتمامهم".




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