تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 14:30:48 فيديو - "منزل ترامب" معروض للبيع مجددا ! |  2019-02-07 14:30:10 كارثة مبنى إسطنبول.. انتشال طفلة من بين الأنقاض |  2019-02-07 14:20:22 مهلة حتى الاحد للرد على استئناف نتائج انتخابات يركا |  2019-02-07 13:11:49 رغم البرد والمطر - هدم العراقيب للمرة 140 |  2019-02-07 12:53:31 8 مدارس عربية في المسابقة النّهائيّة البناء الأخضر ‎ |  2019-02-07 13:00:07 راموس يواصل تفوقه على ميسي في الكلاسيكو |  2019-02-07 12:13:25 اعتقال والد وشقيق الشابة المرحومة سوار قبلاوي من ام الفحم بتركيا ووفد فحماوي يسافر لاتمام نقل جثمانها |  2019-02-07 11:41:14 مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة |  2019-02-07 11:13:52 خلال 40 يوما- ضبط اكثر من 270 قطعة سلاح وذخيرة خلال حملة واسعة طالت قرى ومدن عربية في الشمال |  2019-02-07 11:04:53 صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب |  2019-02-07 10:49:23 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مهرجان عرعرة يوم السبت |  2019-02-07 10:46:01 محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية ضد الدين الاسلامي في لندن |  2019-02-07 10:18:04 اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل وضبط طابعة |  2019-02-07 09:28:38 مدرسة البصليّة شفاعمرو تفوز بمنحة للمبادرة التربويّة‎ |  2019-02-07 09:10:05 العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصادرة إنجيل مخطوط يعود تاريخه إلى 1200 عام جنوب شرق تركيا



  |     |   اضافة تعليق



مصادرة إنجيل مخطوط يعود تاريخه إلى 1200 عام جنوب شرق تركيا




كلمات متعلقة

مصادرة, إنجيل, مخطوط, يعود, تاريخه, إلى, 1200, عام, جنوب, شرق, تركيا,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حفل موسيقي تكريما للفنان النجم العراقي القيصر كاظم الساهربوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف احتراق بيت دالية الكرمل اطفاء حريق اخماد نيران اشتعلت اصابات قرية اضراردكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي أمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضراراطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحققهرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة المسجد الاقصى امطار الخير المصلون يصلون صلاة تساقط الخير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com