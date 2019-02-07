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مصادرة إنجيل مخطوط يعود تاريخه إلى 1200 عام جنوب شرق تركيا
2019-02-07 12:51:23
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مصادرة إنجيل مخطوط يعود تاريخه إلى 1200 عام جنوب شرق تركيا
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