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لماذا الطيور لا تصعقها الكهرباء عند وقوفها على ألاسلاك ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها على أسلاك أبراج نقل الطاقة (الضغط العالي).


وأوضحت الشركة في مقطع توعوي مصور، نشرته عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن الطيور تقف على خط واحد من أسلاك نقل الطاقة، ولذلك تستمر الدائرة الكهربائية مفتوحة، ولا تتعرض للصعق.


وبينت أنه إذا حدث أن لامس الطائر الخط الآخر أو الخط الأرضي، فإن الدائرة الكهربائية تغلق ويصعق الطائر.




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