اعتقال, والد, وشقيق, الشابة, المرحومة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم, بتركيا, ووفد, فحماوي, يسافر, لاتمام, نقل, جثمانها,

اعتقلت الشرطة التركية فجر اليوم الخميس والد وشقيق الشابة سوار زكريا قبلاوي 20 عاما من ام الفحم والتي لقيت مصرعها ليلة امس في ازميت بتركيا .

ولم تتضح أسباب الوفاة حتى الان فيما اشارت معلومات الى ان الشابة سقطت من شرفة منزلها حيث تسكن مع والدها وتوفيت متأثرة بجراحها .وباشرت الشرطة المحلية التحقيق في الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد ان كانت جنائية ام غير ذلك .وافيد بان الضحية كانت تدرس في تركيا وان والدها يسكن هناك منذ فترة قصيرة.وقالت عائلة الشابة المرحومة سوار :" كانت تدرس اللغة ااتركية وتحلم ان تلتحق وتتعلم موضوع الطب”.واعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية، في بيان لها، ان "مواطنة إسرائيلية في العشرين من عمرها من مدينة ام الفحم لقيت مصرعها أمس الاربعاء في ازميت بتركيا . ويتم فحص أسباب الوفاة من قبل الشرطة التركية ".وأضاف البيان "تم اعلام العائلة بالحادثة وان قنصل إسرائيل في تركيا رونين ليفي وقسم القنصلية في وزارة الخارجية يتواجدون باتصال دائم مع الأهل ويقفون الى جانبهم في هذه الساعات الصعبة ويعملون كل ما بوسعهم لإعادة الجثة لتوارى الثرى في البلاد".وعلن ان وفدا يشكله رئيس بلدية ام الفحم د.سمير محاميد سيغادر الليلة الى تركيا لمتابعة القضية عن كثب والعمل على انهاء اوراق نقل جثمان الشابة لام الفحم .يشار الى ان عضو الكنيست د. يوسف جبارين تواصل مع السفارة التركيّة بهدف الضغط عليهم لاعادة جثمان المرحومة الفحماويّة سوار زكريّا قبلاوي الى مسقط رأسها لمواراتها الثرى ومن اجل معرفة اسباب الوفاة.والى ذلك توجه النائب طلب ابو عرار برسالة مستعجلة ومن خلال مهاتفة مكتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صباح اليوم الخميس، طالب فيهما بتزويده بالمعلومات الوافية والرسمية، والتحقيقات الجارية، حول مصرع الطالبة سوار زكريا قبلاوي بطلب من أهلها في الداخل وخاصة أمها التي سمعت الخبر وليس لها اي جهة للتواصل معها".وأضاف البيان: "وذلك من اجل معرفة الحقائق، مراعاة لظروف الام والعائلة، ومنها للتأويلات والتحليلات غير المطلوبة. وطالب ابو عرار في رسالته بالإسراع في تزويده بالمعلومات. وتجدر الإشارة الى ان النائب ابو عرار بتواصل مع خال الفقيدة في البلاد"