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نادين نجيم ترقص بالسيف في الشارع احتفالاً بعيد ميلادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين نسيبب نجيم، بمناسبة عيد ميلادها.



فريق عمل المسلسل المنتظر عرضه الموسم الرمضاني المقبل، جهز فرقة زفة شعبية، وقالب كيك ضخم على شكل قصر، وبالونات بتصميم تاج ملكي، وغيرها من مظاهر احتفالية مميزة، في استقبال الفنانة خلال استراحة من تصوير أحد مشاهد المسلسل.


نادين شاركت الفانز بمقاطع فيديو من أجواء حفل عيد الميلاد، كشفت مدى مفاجأتها وسعادتها بالحفل المختلف، حيث رقصت مع الفرقة، حتى أنها بدت في واحد من مقاطع الفيديو، ترقص بسيف في الشارع وسط تصفيق فريق عمل المسلسل، وحرصت الفنانة على شكرهم على هذه المفاجأة بتعليق كتبت فيه: «اكتر مرة بضحك من قلبي وبرقص وبنبسط مرسي عيدي احلى معكم مرسي على المفاجاة الحلوة كان بدها بريك من التصوير نغير جو».


يُذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في بطولة «خمسة ونص» أمام قصي خولي، ومعتصم النهار، والعمل من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»




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