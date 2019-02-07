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صديقة رونالدو توضح حقيقة العلاقة بينهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فندت صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الإسبانية جورجينا رودريغيز، الشائعات حول انفصالهما، معترفة بأنها تود أن تصبح زوجته، وفي الوقت ذاته نفت شائعات ترددت عن خطبتهما.



وقالت جورجينا، في مقابلة مع مجلة "هولا"، إن رونالدو لم يقدم عرضا لها بالزواج، لكنها اعترفت قائلة: "أتمنى أن أكون زوجته. كانت لدينا أولويات والكثير من المسؤوليات، لكن ربما يحدث في المستقبل وأصبح زوجة كريستيانو".



وأضافت جورجينا: "أنا سعيدة بحياتي، لكني أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج.. لا زلت في فترة حداد على فقدان والدي" جورج إدواردو رودريغيز غوريون، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز السبعين عاما، بعد إصابته بسكتة دماغية.




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