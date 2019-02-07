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انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق لسبب غريب!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وفقا لما نقله حساب "ديوان الكويت" على موقع تويتر.


وانتشرت أنباء عن انفصال عروسين كويتيين بعد 3 دقائق فقط من الزواج، بعد أن وصف العريس زوجته الجديدة بـ "الغبية"، عند تعثرها أثناء خروجها من باب المحكمة.

 أسرع قضية طلاق في العام 2019 .. بعد إنتهاءهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول «ثول» فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد.



وتزعم تقارير وسائل إعلام محلية بأن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019.  




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