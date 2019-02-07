مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة

قامت القابلة نجوى كعبية (32 عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8 سنوات في مستشفى العفولة , قامت امس الاول الثلاثاء بتوليد شقيقتيها اثار (26 عاما) و عرين (28 عاما) في ذات اليوم والساعة والوردية والمستشفى والقسم .

وكانت القابلة النجوى كعبية عملت في ساعات الصباح على توليد شقيقتها عرين وبعد انتهائها انتقلت الى الغرفة المجاورة هناك عملت على توليد شقيقتها الثانية اثار .الشقيقتان رزقتا بطفلين بصحة وعافية .وقالت القابلة نجوى :" شعور رائع ان تكون شريكا في توليد شقيقتين لك في ذات الوقت بفارق ساعات فقط , خاصة واني كنت اول من رأت ابناء شقيقتي بعد ولادتهما ,".