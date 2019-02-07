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مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قامت القابلة نجوى كعبية (32 عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8 سنوات في مستشفى العفولة , قامت امس الاول الثلاثاء بتوليد شقيقتيها اثار (26 عاما) و عرين (28 عاما) في ذات اليوم والساعة والوردية والمستشفى والقسم .


وكانت القابلة النجوى كعبية عملت في ساعات الصباح على توليد شقيقتها عرين وبعد انتهائها انتقلت الى الغرفة المجاورة هناك عملت على توليد شقيقتها الثانية اثار .الشقيقتان رزقتا بطفلين بصحة وعافية .


وقالت القابلة نجوى :" شعور رائع ان تكون شريكا في توليد شقيقتين لك في ذات الوقت بفارق ساعات فقط , خاصة واني كنت اول من رأت ابناء شقيقتي بعد ولادتهما ,".




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