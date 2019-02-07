تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 11:41:14 مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة |  2019-02-07 11:13:52 خلال 40 يوما- ضبط اكثر من 270 قطعة سلاح وذخيرة خلال حملة واسعة طالت قرى ومدن عربية في الشمال |  2019-02-07 11:04:53 صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب |  2019-02-07 10:49:23 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مهرجان عرعرة يوم السبت |  2019-02-07 10:46:01 محمد صلاح يتعرض لهتافات عنصرية ضد الدين الاسلامي في لندن |  2019-02-07 10:18:04 اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل وضبط طابعة |  2019-02-07 09:28:38 مدرسة البصليّة شفاعمرو تفوز بمنحة للمبادرة التربويّة‎ |  2019-02-07 09:10:05 العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق |  2019-02-07 09:04:03 اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! |  2019-02-07 09:00:29 الأرض عاشت أجواء اليوم قبل 115 ألف سنة |  2019-02-07 08:50:56 السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت |  2019-02-07 08:40:08 عائلة الشابة المرحومة سوار زكريا قبلاوي من ام الفحم : كانت تدرس اللغة التركية وتحلم بدراسة موضوع الطب |  2019-02-07 06:00:04 امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت |  2019-02-07 06:13:27 لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة |  2019-02-07 06:00:59 نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خلال 40 يوما- ضبط اكثر من 270 قطعة سلاح وذخيرة خلال حملة واسعة طالت قرى ومدن عربية في الشمال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




ضبطت الشرطة في لواء الشمال وخلال حملاتها المستمرة منذ بداية العام 2019 , اي بعد مرور 40 يوما فقط على العام الجديد ,  اكثر من 270 قطعة سلاح على اختلاف انواعها .

وطالت حملات الشرطة التفتيشية عدم قرى ومدن عربية منها كفرمندا واكسال , ومجد الكروم , وشافاعمرو , طوبا زنغرية , الناصرة , طمرة .


وتم ضبط سالسحة على اختلاف انواعها وذخيرة واعتقال مشتبهين .




كلمات متعلقة

خلال, 40, يوما-, ضبط, اكثر, من, 270, قطعة, سلاح, وذخيرة, خلال, حملة, واسعة, طالت, قرى, ومدن, عربية, في, الشمال,

تابعونــا

مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة مستشفى العفولة - القابلة نجوى كعبية تقوم بتوليد شقيقتيها اثار وعرين في ذات اليوم والقسم والساعة 2019-02-07 | 11:41:14

قامت القابلة نجوى كعبية (32عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8...

صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب 2019-02-07 | 11:04:53

اسفر حادث طرق مروع بين سيارة شحن وسيارة تجارية على شارع 80 بالقرب من مدخل مطار...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مهرجان عرعرة يوم السبت المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مهرجان عرعرة يوم السبت 2019-02-07 | 10:49:23

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للمشاركة الواسعة في المهرجان القطري...

اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل وضبط طابعة اعتقال أب وابنه وابنته من دالية الكرمل بشبهة تزييف اوراق نقدية من فئتي 100 و 200 شيكل وضبط طابعة 2019-02-07 | 10:18:04

اعتقلت الشرطة في لواء الساحل 3 اشخاص (اب وابنه وابنته ) (47 , 23 , 21 عاما) من سكان قرية...

العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق 2019-02-07 | 09:10:05

عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا...

السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت 2019-02-07 | 08:50:56

اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...

عائلة الشابة المرحومة سوار زكريا قبلاوي من ام الفحم : كانت تدرس اللغة التركية وتحلم بدراسة موضوع الطب عائلة الشابة المرحومة سوار زكريا قبلاوي من ام الفحم : كانت تدرس اللغة التركية وتحلم بدراسة موضوع الطب 2019-02-07 | 08:40:08

في مدينة ازميت التركية عثر الليلة الماضية على جثة الشابة الفحماوية سوار زكريا...

امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت 2019-02-07 | 06:00:04

اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...

لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة 2019-02-07 | 06:13:27

أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...

الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي 2019-02-06 | 21:24:27

بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا كفر مندا اغلاق امر شرطة شغل فلسطينيين بدون تصاريح عمل باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون افتتاح مهرجان ليالي رمضان مشغولات يدوية مدينة سخنين مشاركة واسعة اهالي المدينة طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتمصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة شاحن اصابة طفلة وضعت في فمها موصول بالكهرباء حروق الشمال عر بية احدى القرىالشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشماليةشجار احدى المدارس بلدة عرعرة الشرطة تتدخل مدرسة طلاب طالبين يختبئ نشأت ملحم حي الظهرات هنا قرية بيت صغير عرعره أهالي ام الفحم يشاركون في صلاة التراويح الاولى من شهر رمضان المبارك زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com