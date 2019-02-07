خلال, 40, يوما-, ضبط, اكثر, من, 270, قطعة, سلاح, وذخيرة, خلال, حملة, واسعة, طالت, قرى, ومدن, عربية, في, الشمال,

ضبطت الشرطة في لواء الشمال وخلال حملاتها المستمرة منذ بداية العام 2019 , اي بعد مرور 40 يوما فقط على العام الجديد , اكثر من 270 قطعة سلاح على اختلاف انواعها .وطالت حملات الشرطة التفتيشية عدم قرى ومدن عربية منها كفرمندا واكسال , ومجد الكروم , وشافاعمرو , طوبا زنغرية , الناصرة , طمرة .وتم ضبط سالسحة على اختلاف انواعها وذخيرة واعتقال مشتبهين .