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صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب



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اسفر حادث طرق مروع بين سيارة شحن وسيارة تجارية على شارع 80 بالقرب من مدخل مطار نباطيم في النقب صباح اليوم الخميس عن 5 اصابات منها اصابتان خطيرتان والبقية بين متوسطة وطفيفة.


  




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