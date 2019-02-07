صور - 5 اصابات منها خطيرة بحادث طرق في النقب

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قامت القابلة نجوى كعبية (32عاما) متزوجة وام ل 4 ابناء من قرية الكعبية وتعمل منذ 8...
ضبطت الشرطة في لواء الشمال وخلال حملاتها المستمرة منذ بداية العام 2019 , اي بعد مرور...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للمشاركة الواسعة في المهرجان القطري...
اعتقلت الشرطة في لواء الساحل 3 اشخاص (اب وابنه وابنته ) (47 , 23 , 21 عاما) من سكان قرية...
عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت...
في مدينة ازميت التركية عثر الليلة الماضية على جثة الشابة الفحماوية سوار زكريا...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...
أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...
بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...