المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, مهرجان, عرعرة, يوم, السبت,

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية للمشاركة الواسعة في المهرجان القطري الذي سيقام بعد غد السبت في قاعة ميس الريم في عرعرة، احياء لليوم العالمي لدعم قضايا جماهيرنا العربية.

ويعقد هذا المهرجان للعام الرابع على التوالي، وسيقام هذا العام، كما ذكر، في قاعة ميس الريم في قرية عرعرة الساعة السادسة والنصف مساء. وستلقى في المهرجان كلمان من ممثلي مركّبات في لجنة المتابعة، وأيضا من الصحفي والكاتب الإسرائيلي التقدمي غدعون ليفي.وتهيب لجنة المتابعة بالجماهير الواسعة وبمركبات اللجنة واللجان الشعبية، بالعمل على إنجاح والمهرجان.