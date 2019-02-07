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نادين الراسي تهاجم مايا دياب بسبب “بوسطة” وائل كفوري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري الذي جاء في برنامج “تخاريف” مع وفاء الكيلاني، والذي أشار، خلال الحلقة، إلى أنّه في حال كان يقود الميكروباص ولديه مقعد شاغر سوف يختار صعود هيفاء وهبي ونزول مايا دياب من المقعد.

لتردّ مايا بعد فترة عليه قائلة: “هو لا يزال في الباص لكنّني سبقته بالصاروخ إلى القمر.. هناك فرق كبير في التنقّلات.. أنا أصلاً لا أقود الباص ولا أركبه، بل أستخدم الصاروخ وأصل إلى القمر والمريخ.. هم لا يزالون بدائيين”.

 وهذه المرة هاجمت الفنّانة نادين الراسي زميلتها دياب وذلك خلال حلولها بالأمس ضيفة في برنامج “تحت السيطرة” والذي تُقدّمه الفنّانة أروى اليمنية.

 
وقالت إنّ وائل كان يشترط أن تغنّي مايا قبله على المسرح في كل حفلاته قبل أن تصبح مايا مشهورة، فلابد من احترام الجميل؛ فكفوري يظل يتمتع بإمبراطورية كبيرة.


وأضافت: “مايا دياب تتمتّع بخِفة ظِل، فإذا طارت سوف تكون على زحل وليس بالمريخ”.


كما تحدّثت الراسي عن اتّهامها بتجارة وتعاطي المخدرات؛ حيث أكّدت أنّها قامت بإجراء فحص خاص بالمخدرات من أجل القضاء، واستطاعت إثبات براءتها، لافتة في نفس السياق إلى أنّ هناك الكثير من الفنّانين يتعاطون المخدرات.




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