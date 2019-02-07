اعتقال, أب, وابنه, وابنته, من, دالية, الكرمل, بشبهة, تزييف, اوراق, نقدية, من, فئتي, 100, و, 200, شيكل, وضبط, طابعة,

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وافيد انه تم ضبط معدات وطابعة استعملت وفقا للشبههات في تزوير العملات .واشارت الشرطة الى ان عملية التزوير كانت لعملات نقدية ورقية من فئتي ال 100 و 200 شيكل .وتم ضبط مبلغ 20 الف شيكل خلال تفتيش بيت المشتبهين .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .

اعتقلت الشرطة في لواء الساحل 3 اشخاص (اب وابنه وابنته ) (47 , 23 , 21 عاما) من سكان قرية دالية الكرمل وذلك بشبهة توزير عملات نقدية .

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