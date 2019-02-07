مدرسة, البصليّة, شفاعمرو, تفوز, بمنحة, للمبادرة, التربويّة‎,

حظيت مدرسة البصليّة اليوم بزيارة مديرة "הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ״ السيدة יוספה דאר، برفقة المرشدة دينا نصر الدين، من أجل الاطّلاع على تقدمنا في تنفيذ المبادرة، وذلك في أعقاب فوز المعلمتين علا عنبتاوي وهدى شحادة بمنحة ماليّة عن مبادرة مدرستنا التي تمّ اختيارها من بين مئات المبادرات كأفضل مبادرة تربوية، نالت اعجاب المسؤولين في الوزارة، حيث قامت مديرة المدرسة والمعلمتان علا وهدى بعرض خطة العمل وسيرورة المبادرة "أنا مسؤول عن صحتي" التي تعنى بنمط حياة صحي وممارسة رياضة الدراجات الهوائية لصفوف الرابع والسادس.

وفي حديث مع مديرة المدرسة المربية ياسمين خضر توجهت بالشكر الجزيل للمعلمتين القائمتين على هذه المبادرة هدى وعلا اللتين أقامتا زاوية خاصة للمبادرة في مدخل المدرسة. كما قامتا بتمرير دروس عن التغذية السليمة في صفوف الرابع والسادس، توّجت بفعالية يوم المبيعات الصحية وبناء على هذه الرؤية قام أيضا مربو الصفوف بفعاليات تغذية سليمة في صفوفهن بهدف التوعية. إضافة الى ذلك اقيمت دورة للزومبا وللدراجات الهوائيّة ولكرة القدم بهدف تعزيز مفهوم الحفاظ على الجسم من خلال ممارسة الرياضة. كما وشكرت المربين والمربيات والمعلمين والمعلمات والاهالي الكرام وعمال البلدية في المدرسة اللذين دعموا وساعدوا في تنفيذ كل ما يتعلق بالمبادرة، لأن يد واحدة لا تصفق، فهنيئا لمدرستنا الغالية.ولا يفوتنا أن نشكر السيدة ميسون أبو العلا على الهرم الغذائي التي قامت بتحضيره والمصنوع من المعجونة الملونة كدعم ومشاركة للمبادرة.