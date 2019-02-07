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العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا القريب من طبريا .



ولم تعرف بعد هوية المرأة ولا حيثيات الحادث .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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