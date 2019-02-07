العثور, على, جثة, امرأة, بالقرب, من, العيادات, الخارجية, لمستشفى, بوريا, قرب, طبريا, والشرطة, تحقق,

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ولم تعرف بعد هوية المرأة ولا حيثيات الحادث .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا القريب من طبريا .

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