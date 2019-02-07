تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 09:28:38 مدرسة البصليّة شفاعمرو تفوز بمنحة للمبادرة التربويّة‎ |  2019-02-07 09:10:05 العثور على جثة امرأة بالقرب من العيادات الخارجية لمستشفى بوريا قرب طبريا والشرطة تحقق |  2019-02-07 09:04:03 اكتشاف مفاجئ يربط تدخين الحشيش بالخصوبة يصدم العلماء ! |  2019-02-07 09:00:29 الأرض عاشت أجواء اليوم قبل 115 ألف سنة |  2019-02-07 08:50:56 السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت |  2019-02-07 08:40:08 عائلة الشابة المرحومة سوار زكريا قبلاوي من ام الفحم : كانت تدرس اللغة التركية وتحلم بدراسة موضوع الطب |  2019-02-07 06:00:04 امطار وعواصف اليوم وارتفاع الحرارة غدا ومنخفض اخر السبت |  2019-02-07 06:13:27 لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة |  2019-02-07 06:00:59 نصر الله: إيران لم تتخل عن التزاماتها تجاه فلسطين رغم الحرب الكونية عليها |  2019-02-06 21:24:27 الناصرة:محاضرة حول الرضاعة في المستشفى الفرنسي |  2019-02-07 00:02:07 كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو |  2019-02-06 23:56:35 العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا |  2019-02-06 21:45:34 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-06 21:08:37 إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري |  2019-02-06 21:07:02 رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سولاري يخرس المشككين: مارسيلو مدريدي "100%"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الضغوط التي تعرض لها بسبب أدائه هذا الموسم، تلقى نجم ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو، الدعم الكامل من مدربه، سانتياغو سولاري.



وعانى مارسيلو كثيرا من الانتقادات، هذا الموسم، بسبب أدائه المتذبذب، كما أنه لم يظهر إلا 12 مرة هذه السنة في "الليغا".


وأمام برشلونة في الكلاسيكو عاش الظهير الأيسر أمسية عصيبة، إذ بدا بعيدا عن مستواه بدرجة أكبر من المتوقع سابقا، وتفوق عليه جناح برشلونة مالكوم مرارا.


وشدد سولاري، بعد نهاية مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة على أن "مارسيلو هو القائد الثاني للفريق، وأنه مدريدي (الهوي) بنسبة 100 في المئة"، وفق ما نقل موقع "غول" الرياضي.


وتابع "نريد أن نراه في أفضل حالاته".


في المقابل، نوه مدرب "النادي الملكي" بمواطن مارسيلو، فينيسيوس جونيور، الذي قدم أداء جيدا أمام الفريق الكتالوني، بالرغم من صغر سنه.




كلمات متعلقة

سولاري, يخرس, المشككين:, مارسيلو, مدريدي, "100%",

تابعونــا

كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو 2019-02-07 | 00:02:07

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن...

صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد 2019-02-06 | 21:04:59

كثفت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تحركاتها من أجل توفير بديل مناسب للدولي...

برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية برشلونة يحتفل برأس السنة الصينية 2019-02-06 | 15:55:50

أعلن نادي برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبي الفريق...

التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد 2019-02-06 | 14:55:25

تتجه الأنظار الليلة (الساعة 10 بتوقيت القدس ) صوب ملعب "كامب نو"، الذي سيكون مسرحا...

فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده فيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده 2019-02-06 | 13:15:56

في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي...

15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 15 يوما وكلب سالا ينتظر عودة نجم البريميرليغ الغائب 2019-02-06 | 12:45:56

أظهرت صور نادرة وفاء غير مسبوق لكلب لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي إيميليانو...

رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 رونالدو يتلقى رسالة خاصة في عيد ميلاده الـ34 2019-02-06 | 11:30:34

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة خاصة...

سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة سيناريوهات بديلة حال غياب ميسي عن الكلاسيكو الليلة 2019-02-06 | 10:46:17

كشف تقرير صحفي إسباني، أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيتخلى عن عادته في بطولة...

رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو رئيس برشلونة يوضح موقف نيمار ويضع شرطًا لضم إيسكو 2019-02-06 | 10:07:08

أوضح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلي نيمار...

الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ الليلة - من سيفوز في كلاسيكو الارض بين برشلونة والريال ؟ 2019-02-06 | 08:32:09

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة حافلة ركاب اخلاء حافلة اشتعال النار اطفاء مدينة حيفا تشويشات بركة مصرع غرق طفل 7 سنوات فندق ايلات اسنتشال مستشفى شرطة سياحة مصرع شاب خالد سامي اغبارية حبيطي واصابة اخر باطلاق نار ام الفحم مساء اليوم حادث شرطة اسعاف تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار ازدحامات مرورية حادث طرق شارع التفافي الناصرة مفرق دودج تخريج كلية عيلبون طلابها اجواء احتفالية مشاركة واسعة هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصبث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 عمران وائل مصاروة مصرع الطفل المرحوم باقة الغربية زيمر حلدث طرق مروع تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com