السيول, تتسبب, باغلاق, شارع, 90, قرب, البحر, الميت,

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عثر صباح اليوم الخميس على جثة امرأة قرب مبنى العيادات الخارجية في مستشفى بوريا...
في مدينة ازميت التركية عثر الليلة الماضية على جثة الشابة الفحماوية سوار زكريا...
اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل...
أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة...
بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة...
افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي...
اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...
في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز...
أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...
أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا...