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السيول تتسبب باغلاق شارع 90 قرب البحر الميت



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اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين شارع رقم 90 في منطقة الجنوب بالقرب من البحر الميت وذلك في اعقاب فيضانات غمرت الشارع .




وناشدت الشرطة السائقين باتخاذ طرق بديله وعدم الوصول الى المكان .




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