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عائلة الشابة المرحومة سوار زكريا قبلاوي من ام الفحم : كانت تدرس اللغة التركية وتحلم بدراسة موضوع الطب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في مدينة ازميت التركية عثر الليلة الماضية على جثة الشابة الفحماوية سوار زكريا قبلاوي 20 عاما من ام الفحم .


ولم تتضح أسباب الوفاة حتى الان  فيما اشارت معلومات الى ان الشابة سقطت من شرفة منزلها حيث تسكن مع والدها وتوفيت متأثرة بجراحها .

وباشرت الشرطة المحلية التحقيق في الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد ان كانت جنائية ام غير ذلك .

وافيد بان الضحية كانت تدرس في تركيا وان والدها يسكن هناك منذ فترة قصيرة.

وقالت عائلة الشابة المرحومة سوار :" كانت تدرس اللغة ااتركية وتحلم ان تلتحق وتتعلم موضوع الطب”.

يشار الى ان عضو الكنيست د. يوسف جبارين تواصل مع السفارة التركيّة بهدف الضغط عليهم لاعادة جثمان المرحومة الفحماويّة سوار زكريّا قبلاوي الى مسقط رأسها لمواراتها الثرى ومن اجل معرفة اسباب الوفاة.




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