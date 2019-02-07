امطار, وعواصف, اليوم, وارتفاع, الحرارة, غدا, ومنخفض, اخر, السبت,

اليوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم الجمعة يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة،بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.وفي يوم السبت تتأثر البلاد بمنخفض جوي ويطرأ إنخفاض جديد على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة