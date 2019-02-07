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لأول مرة منذ 45 عاما.. جامعة بيت لحم تعلن وقف الدراسة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت ادارة جامعة بيت لحم ، وقف الدراسة والاضراب حتى اشعار آخر، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها الجامعة.



وقالت ادارة الجامعة في بيان لها، إن الادارة قررت تعليق الدراسة حتى تثق في إمكانية تقديم برامج دراسية دون انقطاع.


واضافت "لن يكون هناك دوام دراسي في جامعة بيت لحم حتى يتم اصدار بلاغ من قبل الادارة باستئنافها من جديد".




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