نصر, الله:, إيران, لم, تتخل, عن, التزاماتها, تجاه, فلسطين, رغم, الحرب, الكونية, عليها,

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن إيران لم تتخل عن عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية رغم الحرب الكونية التي فرضت عليها.

وفي حفل في الضاحية الجنوبية لبيروت لمناسبة الذكرى الـ 40 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران اعتبر نصر الله أن إيران ومحور المقاومة هم الأقوى في المنطقة حالياً، وشدد على أن إمكانية قيام "إسرائيل" بحرب على إيران انتهى منذ زمن.وقال نصر الله "عندما تشن أميركا الحرب على إيران فإنها لن تكون وحدها في المواجهة"، وأضاف "الأفق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور أميركا وحلفائها".وشدد على أن توصيف ما يجري في المنطقة على أنه صراع سعودي – إيراني، هو غير صحيح، معتبراً أن "ما يجري هو حرب أميركية على إيران، والسعودية أداة في هذه الحرب".ورأى نصر الله أن أميركا "مصرة على محاربة إيران لأنها دولة مستقلة وصاحبة قرارها ولأنها لا تخضع لواشنطن ولا تعمل إلا لمصلحة شعبها.. ولوقوفها إلى جانب فلسطين ودعم حركات المقاومة"، وتوجه للشعوب العربية والإسلامية بالقول "إيران لا تريد من دولكم شيئاً.. وهي جاهزة لأن تعطي وتقدم مما لديها من نفط وكهرباء وصناعاتوغيرها".واعتبر نصر الله أن إنجازات الثورة الإيرانية هي إخراج أميركا و "إسرائيل" من إيران والحصول على الاستقلال الحقيقي، والحفاظ على القرار المستقل منذ 40 عاماً، ورأى أن إيران واحدة من الدول القليلة في العالم المستقلة في قرارها ووارادتها الوطنية.وتابع نصر الله "من إنجازات الثورة الإيرانية الحفاظ على ممتلكات الدولة ومؤسساتها ومقدراتها والحفاظ على الوحدة"، وأكد أن "الثورة صمدت في وجه الصعوبات وبدأت منذ اليوم الأول ببناء الدولة الجديدة وفق السيادة الشعبية".وأوضح نصر الله أن "الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني صوتت في الاستفتاء لصالح إقامة الجمهورية الإسلامية" وذكّر بأن "الاستحقاقات الانتخابية لم تتوقف أبداً في إيران حتى أثناء الحرب التي فرضت عليها"، مؤكداً أن "حرباً كونية فرضت على إيران لكنها قاتلت باللحم الحي 8 سنوات وصمدت وانتصرت"، في إشارة إلى الحرب الإيرانية - العراقية.وعن لبنان وعلاقاته بإيران وعدم استفادة لبنان من العروض التي تقدمها طهران مراراً، تسائل نصر الله "لماذا يبقى لبنان خائفاً من التعاون والاستفادة من إيران؟"، وقال "لماذا نبقى في لبنان نستورد الدواء فيما إيران قادرة على مساعدتنا لحل جذري؟"، وأضاف "إيران لديها حل للكهرباء في لبنان بطريقة أسهل من (شم الهوا)".وقال نصر الله "أنا كصديق لإيران مستعد لأن أحضر للجيش اللبناني أنظمة دفاع جوي لمواجهة الطائرات الإسرائيلية من إيران".وفي الاحتفال ذاته، ألقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة كلمة أكد فيها أن إيران هي "كلمة السر في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي"، وأضاف "باستطاعتنا أن نقاتل ونواجه بشكل أفضل من أي وقت مضى بفضل طهران".وشدد على أن إيران لم تتردد يوماً واحداً في دعمها ومساندتها لشعبنا ومقاومته.وتوجه نخالة لمن يعتقد بأن تحالفه مع الاحتلال يستطيع إيقاف المقاومة بالقول إنه "واهم"، وأضاف "الشعب الفلسطيني متمسك بحقه وبوطنه رغم الاصطفاف الكبير خلف المشروع الصهيوني".واعتبر نخالة أن ظروف الشعب الفلسطيني ومعاناته جراء الاحتلال لا مثيل لها، وشدد على عدم التردد في مواجهة الظلم والغزاة والاحتلال “فنحن أصحاب الأرض والطارئون إلى زوال”.