الناصرة:محاضرة, حول, الرضاعة, في, المستشفى, الفرنسي,

بمشاركة عشرات النساء , اقيمت عصر الاربعاء محاضرة للنساء الحوامل حول الرضاعة الطبيعية وتأثير الألوان على مزاج الأطفال، وذلك في المستشفى الفرنسي في الناصرة , بحضور الدكتور اياد جهشان – مدير قسم النساء والولادة والدكتور حسام عمري – مدير قسم الخدج , مدير التمريض في المستشفى جريس عبده .

مستشارة واخصائية الرضاعة نورا بابا من شفاعمرو قدمت محاضرة غنية حول الرضاعة الطبيعية حيث قدمت السيدة هويدة دبيني، وهي مهندسة ديكور، محاضرة عن الألوان وتأثيرها على مزاج الأطفال.كما أجريت زيارة لقسم وغرف الولادة، لتعريف الحوامل عليها.مستشارة الرضاعة نورا بابا اكدت أهمية الرضاعة , واشارت أنها تقلل من حدوث انخفاض في نسبة السكر لدى الاطفال الرضع، تقلل من احتمال انخفاض درجة حرارته، تقلل من صعوبة التنفس، تؤدي الى توازن في ضغط الدم والنبض وتحسّن من العلاقة بين الأم والطفل".وأضافت أن للرضاعة فوائد كثيرة، منها تنظيم عمل الأمعاء، تقلل من التهابات جهاز التنفس، تقلل بنسبة 20% من احتمال الاصابة بالتهاب في الأذن الوسطى، تقلل من التهابات المسالك البولية، تحمي الخدج من التهابات الأمعاء وتزيد نسبة ذكاء أكثر لدى الأطفال الذين يتغذون بالرضاعة.اما الدكتور اياد جهشان مدير قسم النساء والولادى في المستشفى قال:"يجب تحضير المرأة الحامل بشكل سليم، من فترة الحمل حتى الولادة على جميع الأصعدة، وأهمها الرضاعة لما فيه من فوائد جمّة للمولود، خاصة في الأشهر الأولى من حياته، ليولد سليما ومعافى في الفترة الأولى من حياته".