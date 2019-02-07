كلاسيكو, بلا, فائز, يؤجل, الحسم, إلى, موقعة, البرنابيو,

وسيُام لقاء الإياب 27 فبراير الجاري، في معقل ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" لحسم المتأهل للنهائي.تصوير afp

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "كامب نو". وسجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد في الدقيقة 6، بينما سجل مالكوم هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.

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