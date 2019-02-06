تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-07 00:02:07 كلاسيكو بلا فائز يؤجل الحسم إلى موقعة البرنابيو |  2019-02-06 23:56:35 العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا |  2019-02-06 21:45:34 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-06 21:08:37 إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري |  2019-02-06 21:07:02 رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! |  2019-02-06 21:04:59 صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد |  2019-02-06 21:03:01 سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة |  2019-02-06 18:23:49 البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل |  2019-02-06 18:20:58 تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو |  2019-02-06 16:24:48 العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك |  2019-02-06 16:30:14 انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول |  2019-02-06 16:28:49 حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة |  2019-02-06 15:55:52 موسكو تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ مع واشنطن خلال 6 أشهر |  2019-02-06 15:55:50 طالبان: اتفقنا مع واشنطن على سحب نصف القوات |  2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي البالغة من العمر 20 عاماً في بلدة ازميت التركية قضاء اسطنبول .


واشارت المصادر التركية أن الشرطة باشرت التحقيق ان كانت الخلفية جنائية , يشار الى أن الشابة تدرس في احدى الجامعات التركية وتسكن في تركيا برفقة عائلتها .


صورة توضيحية-تصوير afp
العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي من ام الفحم في تركيا




كلمات متعلقة

العثور, على, جثة, الشابة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم, في, تركيا,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة 2019-02-06 | 21:45:34

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...

إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري 2019-02-06 | 21:08:37

في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز...

اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي 2019-02-06 | 20:59:19

أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...

تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو 2019-02-06 | 18:20:58

أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا...

العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك 2019-02-06 | 16:24:48

عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...

حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة 2019-02-06 | 16:28:49

أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل...

جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة 2019-02-06 | 14:45:38

تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا 2019-02-06 | 14:19:56

اعتقلت شرطة المركز اليوم الاربعاء شابا 25 عاما من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-06 | 12:18:42

نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...

اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا 2019-02-06 | 11:29:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف تخليص شاب سقط ارتفاع 7 أمتار مصعد كهربائي تحميل اغراض اطفاء انقاذ لواء مستشفى دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا مظاهرة هدم بيوت هداج النقب مشاركة واسعة أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات يافة الناصرة اتهام رجل تنكيل تعذيب بناته حجاب منعها مدرسة حجاب تظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب سطو مسلح كفر ياسيف مشتبه شرطة سرقة مسدس سلا ح فرع بنك البريدايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم بلدية سخنين اطلاق نار مبنى مجهولون مازن غنايم رئيس استنكار عارم ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم كلية البيان دير الأسد البعنة تحتفل تحتفي بتخريج فوج . جديد من طلابها أزمة سير خانقة شرطة انتشار بحيرة طبريا ضفاف شواطئ احتفالات اعياد نويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com