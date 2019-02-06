العثور, على, جثة, الشابة, سوار, قبلاوي, من, ام, الفحم, في, تركيا,

افادت مصادر اعلامية تركية مساء الاربعاء انه تم العثور على جثة الشابة سوار قبلاوي البالغة من العمر 20 عاماً في بلدة ازميت التركية قضاء اسطنبول .

واشارت المصادر التركية أن الشرطة باشرت التحقيق ان كانت الخلفية جنائية , يشار الى أن الشابة تدرس في احدى الجامعات التركية وتسكن في تركيا برفقة عائلتها .صورة توضيحية-تصوير afp