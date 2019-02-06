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افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة



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افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا مطعم عصري يجمع بين الاكلات المميزة والاصلية والمطعم الحديث . 


شارك في الافتتاح عدد كبير من الشخصيات منهم لاعبين كرة قدم وفنانين وشخصيات فنية واجتماعية باجواء رائعة ومميزة وغناء الفنانة هيا زعاترة .

مديرة المطعم لونا نصرالله زريق رحبت بالحضور وتحدثت عن المطعم ومميزاته .




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