افتتاح, مطعم, لونا, في, بيج, فاشين, الناصرة, بمشاركة, واسعة,

شارك في الافتتاح عدد كبير من الشخصيات منهم لاعبين كرة قدم وفنانين وشخصيات فنية واجتماعية باجواء رائعة ومميزة وغناء الفنانة هيا زعاترة .مديرة المطعم لونا نصرالله زريق رحبت بالحضور وتحدثت عن المطعم ومميزاته .

افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا مطعم عصري يجمع بين الاكلات المميزة والاصلية والمطعم الحديث .

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