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اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة ووصفت حالته بالطفيفة حيث اصيب في رجله .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشاب وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالته طفيفة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة




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