اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, الناصرة,

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة ووصفت حالته بالطفيفة حيث اصيب في رجله .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشاب وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وحالته طفيفة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .