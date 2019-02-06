إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري

في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز الجماهيري المساقات التعليمية للفصل الدراسي الأول، والذي إمتد على مدار ثلاثة شهور تقدم خلاله الطلاب في مجموعة من المساقات تخصصات مختلفة، منها: פרקים במורפולוגיה، תיאטרון ישראלי، מחוננות والعديد من المساقات الأخرى التي تخدم تخصصات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك أنهى فرع الجامعة المفتوحة مؤخراً تنظيم مساق أكاديمي للقب أول B.A.في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية ويشارك فيه عدد كبير من بلدية أم الفحم والذي سيتم إفتتاحه في نهاية شهر فبراير (28/2/2019)، وهو مساق مبني ممول من مدرسة الحكم المحلي بالبلاد ويهدف إلى المستوى التعليمي والثقافي للموظفين بشكل عام ويساعدهم على إكتساب درجات إضافية، هذا، وننوه إلى أن الفرصة للتسجيل والإنضمام لهذا المساق لا يزال متاحاً، وعلى الراغبين بالإنضمام لهذا المساق التوجه أو التواصل مع فرع الجامعة المفتوحة – بالمركز الجماهيري. ويذكر أن جميع الدورات التعليمية تقام في مبنى المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وذلك لتوفير مكان تعليم قريب ومتاح للموظفين والموظفات ولجميع الشباب الذين يرغبون في الدراسة في مكان قريب من البيت.