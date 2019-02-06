تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-06 21:45:34 اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة |  2019-02-06 21:08:37 إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري |  2019-02-06 21:07:02 رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام! |  2019-02-06 21:04:59 صفقة كتالونية في تشيلسي لتعويض رحيل هازارد |  2019-02-06 21:03:01 سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة |  2019-02-06 18:23:49 البيت الأبيض فخور بدعمه إسرائيل |  2019-02-06 18:20:58 تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو |  2019-02-06 16:24:48 العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك |  2019-02-06 16:30:14 انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول |  2019-02-06 16:28:49 حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة |  2019-02-06 15:55:52 موسكو تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ مع واشنطن خلال 6 أشهر |  2019-02-06 15:55:50 طالبان: اتفقنا مع واشنطن على سحب نصف القوات |  2019-02-06 14:55:41 فيديو.. قرود جائعة "تقتحم" جامعة سعودية |  2019-02-06 14:55:29 أبو ردينة : لا سلام دون القدس |  2019-02-06 14:45:38 جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إختتام الفصل الأول في فرع الجامعة المفتوحة – أم الفحم بالجماهيري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في أجواء من الفرحة والسرور أنهى طلاب الجامعة المفتوحة – فرع أم الفحم بالمركز الجماهيري المساقات التعليمية للفصل الدراسي الأول، والذي إمتد على مدار ثلاثة شهور تقدم خلاله الطلاب في مجموعة من المساقات تخصصات مختلفة، منها: פרקים במורפולוגיה، תיאטרון ישראלי، מחוננות والعديد من المساقات الأخرى التي تخدم تخصصات مختلفة.  بالإضافة إلى ذلك أنهى فرع الجامعة المفتوحة مؤخراً تنظيم مساق أكاديمي للقب أول B.A.في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية ويشارك فيه عدد كبير من بلدية أم الفحم والذي سيتم إفتتاحه في نهاية شهر فبراير (28/2/2019)، وهو مساق مبني ممول من مدرسة الحكم المحلي بالبلاد ويهدف إلى المستوى التعليمي والثقافي للموظفين بشكل عام ويساعدهم على إكتساب درجات إضافية، هذا، وننوه إلى أن الفرصة للتسجيل والإنضمام لهذا المساق لا يزال متاحاً، وعلى الراغبين بالإنضمام لهذا المساق التوجه أو التواصل مع فرع الجامعة المفتوحة – بالمركز الجماهيري.  ويذكر أن جميع الدورات التعليمية تقام في مبنى المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وذلك لتوفير مكان تعليم قريب ومتاح للموظفين والموظفات ولجميع الشباب الذين يرغبون في الدراسة في مكان قريب من البيت.





كلمات متعلقة

إختتام, الفصل, الأول, في, فرع, الجامعة, المفتوحة, –, أم, الفحم, بالجماهيري,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة اصابة شاب باطلاق نار في الناصرة 2019-02-06 | 21:45:34

اصيب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً باطلاق نار مساء اليوم الاربعاء في مدينة الناصرة...

اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي 2019-02-06 | 20:59:19

أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة...

تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو تدشين خط طيران مباشر بين إسرائيل وطوكيو 2019-02-06 | 18:20:58

أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا...

العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك العثور على جثة خالد شحادات من الناصرة في مجدال هعيمك 2019-02-06 | 16:24:48

عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...

حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة حماس: تلقينا دعوة مصرية لاجتماع فصائلي بالقاهرة 2019-02-06 | 16:28:49

أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل...

جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة جلسة عمل في بلدية الناصرة بحضور نائب وزير الصحة والطيبي لبحث سبل دعم مستشفيات المدينة 2019-02-06 | 14:45:38

تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام...

اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا 2019-02-06 | 14:19:56

اعتقلت شرطة المركز اليوم الاربعاء شابا 25 عاما من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...

وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج وقفة احتجاجية لطواقم المستشفى الانجليزي في الناصرة بعد الاعتداء على طبيب وضربه من قبل متعالج 2019-02-06 | 12:18:42

نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...

اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا اصابة متوسطة حتى الخطيرة خلال شجار في عكا 2019-02-06 | 11:29:50

اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...

العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك العثور على جثة رجل في مبنى مهجور بمنطقة مجدال هعيمك 2019-02-06 | 11:11:53

عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة حادث طرق انقلاب شاحنة على سيارة قرية البعينة نجيدات دون اصابات اضراريافا يركا اعتقال مخدرات هروين اعتقال الشرطة هرتسوغ حكومة وحدة الصهيوني تقارب تشكيل ايمن عودة رئيس المعارضة الشرطة كفر كنا توقيف سيارات تفتيش بيوت احتراق بيت عسفيا اضرار جسيمة اصابات اخماد طواقم اطفاء عرابة تظاهرة نصرة الاقصى ’ القدس وفاة نبيلة داهود مريني ام الياس الرامة المرحومة اضراب تحذيري عدد من السلطات المحلية تقليصات المزايا الضريبية اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات آرسنال دينامو ميونخ دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com