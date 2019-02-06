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رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كثيرة هي المبادرات الشخصية أو القومية التي يتم تبنيها لإبعاد الناس عن التدخين، لكن ما قد تقدم عليه ولايه أميركية ربما يفوق كل ما سبق في هذا السياق.

وتدرس ولاية هاواي في الولايات المتحدة مشروع قانون جديد، سيرفع السن القانونية لشراء السجائر بشكل تدريجي بدءا من عام 2020، وصولا إلى سن تعجيزية، وذلك من أجل منعه على الإطلاق في عام 2024.
وبموجب مشروع قانون تقدم به السياسي الديمقراطي ريتشارد كريغان، فإنه سيتم حظر بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 100 عام في 2024، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، الثلاثاء.
ويتحدث القانون عن منع بيع السجائر لأي شخص يقل عمره عن 30 عاما في عام 2020، على أن يزيد الحد الأدنى لسن التدخين إلى 40 سنة في 2021 و50 عام في 2022 و60 عام في 2023 و100 عام في 2024.
وعلى الرغم من أن لدى هاواي أكثر القوانين تشددا في مسألة بيع السجائر، فإن كريغان يعتقد أن هناك حاجة للمزيد من العمل من أجل حظر ما يعتبره "أخطر ما يهدد البشرية".
رفع السن القانونية للتدخين إلى 100 عام!




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