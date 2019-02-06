صفقة, كتالونية, في, تشيلسي, لتعويض, رحيل, هازارد,

كثفت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، تحركاتها من أجل توفير بديل مناسب للدولي البلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب الفريق اللندني، بعد اقتراب رحيل اللاعب إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "إنديبيندنت" الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن إدارة تشيلسي تدرس تقديم عرض إلى نادي برشلونة، من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضافت الصحيفة أن كوتينيو نفسه يبحث في نهاية الموسم إمكانية رحيله عن صفوف النادي الكاتالوني، في ظل عدم انسجام البرازيلي مع برشلونة، منذ انتقاله قادمًا من نادي ليفربول، في ميركاتو يناير 2018.