سقوط قذيفة صاروخية قرب سياج قطاع غزة

ذكرت مصادر عبرية، ان قذيفة صاروخية أطلق من قطاع غزة، مساء الاربعاء، سقطت قرب السياج الإلكتروني داخل حدود القطاع. ر وقالت المصادر إن صافرات الإنذار لم تطلق بشكل مقصود، لأن القذيفة لم تجتاز السياج الحدودي لتصل إلى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر محلية أن قذيفتي هاون عيار 107 ملم أطلقتا من جنوب قطاع غزة دون باتجاه معبر صوفا في "المجلس الإقليمي أشكول".