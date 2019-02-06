سقوط, قذيفة, صاروخية, قرب, سياج, قطاع, غزة,

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حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد...
تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء...
كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت...
قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية،...
في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا...
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات...
أكدت وزارة الخارجية النرويجية أن "الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية...
قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير...
تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل. وقال عضو مكتب العلاقات...
تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق...