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تظليلات سائلة معدنية



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ماركة التجميل الإيطالية پوپا ميلانو Pupa تقدم مجموعة تظليلات بنسيج سائل خفيف بدون وزن تقريباً ومريح للماكياج.


التظليلات براقة معدنية وعاكسة للضوء. تصمد في الماء ولزمن طويل. 

Pupa made to last liquid eye shadow متوفرة بـ 12 لوناً.

السعر: 69 ش.
تظليلات سائلة معدنية




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