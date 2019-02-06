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اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن حزب الليكود رسميا عن تشكيلة قائمته لانتخابات الكنيست الاسرائيلي المقبلة التي ستجري في التاسع من شهر نيسان المقبل، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا وآليا في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم أمس.  والقائمة الرسمية لحزب الليكود التي ستخوض الانتخابات في اسرائيل، يترأسها بنيامين نتنياهو، يليه يولي ادليشطاين في المكان الثاني، وعلى المكان الثالث فاز يسرائيل كاتس، فيما حصل غلعاد أردان على المكان الرابع في القائمة. بحسب موقع i24 الاسرائيلي.  أما أبرز منافسي نتنياهو داخل حزب الليكود، غدعون ساعر، فحصل على المكان الخامس، الأمر الذي اعتبر انتصارا لمعسكر نتنياهو داخل حزب الليكود.  اما وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف احتلت المكان السادس، وحصل يوؤاف غلانت المنشق عن حزب كولانو على المكان السابع، فيما حظي وزير السياحة ياريف ليفين في المركز الثامن وحصل رئيس بلدية القدس السابق، نير بركات على المكان التاسع، ورئيس جهاز الشاباك السابق افي ديختر على المكان العاشر.  وكشفت النتائج أن وزير الاعلام أيوب قرا، والنائب يهودا غليك، والنائبة نافا بوكير، والنائب اورين حازن، والنائبة عانات بيركو، فشلوا الحصول على اصوات تمكنهم من تبوء أماكن مضمونة في قائمة مرشحي حزب الليكود للكنيست.  وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم، لاختيار قائمة مرشّحيه لانتخابات الكنيست، نسبة 58٪ وهو ما يعادل نحو 70 ألف مشارك، من إجمالي عدد أصحاب حق الاقتراع وهو حوالي 118 الف منتسب. وقالت الإذاعة العبرية إن هذا الرقم يُعتبر عاليا.
اعلان قائمة حزب الليكود للانتخابات المقبلة بشكل رسمي




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