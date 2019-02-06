البيت, الأبيض, فخور, بدعمه, إسرائيل,

أكد مسؤول أمريكي كبير، أن البيت الأبيض فخور بدعمه لإسرائيل رافضا وجود حاجة لتحقيق تكافؤ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ووصف فكرة التوازن بأنها "بقايا نقاط حوار من عقود مضت".

وقال المسؤول الأمريكي إن البيت الأبيض غير معني في أن يكون "وسيطا نزيها" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رافضا فكرة الحاجة لنوع من "التكافؤ" بين الجانبين للتوسط بشكل ناجح لتحقيق السلام.وأضاف أن الإدارة الأمريكية "فخورة بدعمها لإسرائيل ولا ترى أن هناك حاجة لمحاولة تحقيق توازن في أي تصريح مؤيد لإسرائيل، بإعطاء بعض الجزر للفلسطينيين، أو إضافة سطر حول معاناتهم".