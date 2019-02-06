تدشين, خط, طيران, مباشر, بين, إسرائيل, وطوكيو,

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عثر اليوم الاربعاء على جثة خالد شحادات من الناصرة البالغ من العمر 52 عاما في مبنى...
أعلنت حركة حماس، اليوم الاربعاء، تلقيها دعوة من مصر لحضور لقاء يجمع فصائل العمل...
تقام في هذه الاثناء في بلدية الناصرة جلسة عمل بين رئيس البلدية السيد علي سلام...
اعتقلت شرطة المركز اليوم الاربعاء شابا 25 عاما من يافا بشبهة الضلوع في جريمة قتل...
نظمت إدارة مستشفى الناصرة الانجليزي بالتعاون مع نقابتي المستخدمين والأطباء...
اصيب رجل يبلغ من العمر 45 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة والخطيرة اليوم الاربعاء...
عثر اليوم الاربعاء على جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما في مبنى مهجور بالمنطقة...
بعد فرز حوالي سبعين بالمئة (70%) من الأصوات في الانتخابات التمهيدية التي جرت امس في...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في الزيارة التي دعت إليها لجنة...