تدشين, خط, طيران, مباشر, بين, إسرائيل, وطوكيو,

أعلنت إسرائيل واليابان تدشين خط طيران مباشر، بين مطار اللد الدولي وطوكيو اعتبارا من شهر أيلول سبتمبر المقبل.

وستسير الرحلات شركة "سان دور" الإسرائيلية من خلال 3 وكالات سياحية يابانية. ويشار الى أن الرحلة ستستغرق إحدى عشرة ساعة ونصف الساعة، حتى الوصول الى اليابان، و 12 ساعة ونصف الساعة في الاتجاه العكسي، ما يعني تقليص مدة الرحلة بأربع ساعات في كل اتجاه مقارنة مع الرحلات الحالية، والتي تحتاج الى استراحة في محطة وسط.وزار إسرائيل العام الماضي نحو عشرين الف سائح ياباني, وتأمل وزارة السياحة في ان يزداد هذا العدد خلال السنوات القادمة في اعقاب هذه الخطوة.